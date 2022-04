Positano, malore sulla Spiaggia Grande. Intervengono i sanitari del 118

Positano. Nel primo pomeriggio di oggi una persona è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava sulla Spiaggia Grande. Per prestare le prime cure necessarie e valutare il quadro clinico sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il Dott. Petti, presente sul territorio positanese da oltre venti anni. Ci congratuliamo con lui e con il personale sanitario che tempestivamente ha raggiunto la Spiaggia per un primo soccorso.

L’occasione è propizia per sottolineare l’importanza di una postazione sanitaria fissa nei pressi della Spiaggia Grande che possa garantire un primo intervento di soccorso in caso di incidenti e malori, purtroppo molto frequenti soprattutto nel periodo estivo quando, complice il gran caldo, si registrano numerosi episodi di malesseri spesso leggeri ma a volte connotati da una gravità che richiede un immediato intervento medico.

La stagione turistica oramai è vicinissima e cominciano già adesso ad aumentare le presenze nell’area della spiaggia e diventa quindi vitale offrire una sicurezza medica ed una possibilità di prima assistenza in caso di malori ed incidenti al fine di vivere un’estate all’insegna della tranquillità.