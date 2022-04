Positano, lunedì 11 aprile divieto di sosta dalla Grotta di Fornillo fino alla Sponda per rifacimento segnaletica orizzontale

Positano, lunedì 11 aprile 2022 Viale Pasitea e Via C. Colombo saranno interessate da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Al fine di agevolare le opere, fluidificare il traffico veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, il Comune di Positano – con Ordinanza n. 23/2022 – istituisce il divieto di sosta, con rimozione forzata e presenza del carro attrezzi sul posto già ad inizio lavori, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di lunedì 11 aprile 2022 nel tratto stradale da Viale Pasitea n. 165 (Loc. “Grotta di Fornillo) e per tutta Via C. Colombo (fino a Loc. “Sponda).