Positano, lavori di sistemazione parziale per la messa in sicurezza del molo in vista dell’estate

Positano si prepara alla stagione turistica che oramai si può dire pienamente iniziata. E lo fa mettendo in sicurezza uno dei punti della città maggiormente frequentati ovvero il molo che ogni giorno viene preso d’assalto da centinaia di turisti che raggiungono Positano utilizzando le vie del mare. La banchina presentava ancora i segni evidenti delle ultime mareggiate che avevano causato situazioni di dissesto sicuramente fonte di pericolo per l’incolumità di ospiti e residenti.

E questa mattina si è provveduto ad una parziale sistemazione del molo grazie alla ditta di Angelo Avitabile che sta effettuando dei lavori per la messa in sicurezza in attesa delle opere che saranno realizzate con i soldi stanziati dalla Regione Campania.