Positano, lavori con semaforo: caos sulla statale a Laurito

Proseguendo in direzione Amalfi, a Positano ci si imbatte in un cantiere aperto probabilmente di recente. Bus turistici, furgoni, automobili e chi più ne ha più ne metta: torna l’incubo viabilità in costiera amalfitana che va ad alimentare il trambusto di un territorio colmo fino all’orlo di turisti (finalmente). Un caos inaudito ha travolto la Strada Statale 163 “amalfitana” sulla quale si procede a singhiozzo e con senso unico al ternato dal momento in cui la strada è occupata per metà dalle macchine operatrici nei pressi della località Laurito, a Positano. Il tratto in cui sono al lavoro gli operai pare sia regolato da impianto semaforico. Si invita a procedere con la massima cautela vista la presenza degli addetti ai lavori al centro di una carreggiata molto trafficata.