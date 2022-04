Positano: l’attesa con la protezione civile dell’evento ciclistico del mese. Sosta a Positano in Costiera amalfitana per gli atleti dell’evento ciclistico del mese , dal Cilento alla Costa d’ Amalfi poi il Vesuvio e da Ercolano a nuoto dalla provincia di Salerno a Napoli questi eroi sportivi in Campania sono stati accolti alla “Garitta”

Al lavoro la Protezione Civile di Positano, in attesa degli atleti che dovranno svolgere un lungo percorso da Castellabate: 180 km in bicicletta, 40 km a piedi ed infine 8 km a piedi.