Positano, l’assessore Giuseppe Vespoli: “La kermesse Vicoli in Arte raddoppia rispetto al 2021”

A Positano si è aperta una stagione turistica davvero eccezionale all’insegna dei grandi numeri. Ed ora inizia anche la programmazione degli eventi. Ne parliamo con l’Assessore Giuseppe Vespoli, delegato al Turismo ed alla Cultura: «Diamo il via alla seconda edizione di “Vicoli in Arte”, quest’anno una kermesse che ha raddoppiato nell’intento ed anche nel valore stesso. Abbiamo una grande Scuola di Arti Sceniche per la quale siamo riusciti a raccogliere una grossa fetta della popolazione positanese per far sì che culmini in un evento a cui tutta la cittadinanza possa essere presente. Come detto, la kermesse “Vicoli in Arte” raddoppia con appuntamenti anche nelle frazioni ma sarà soprattutto incentrata nella zona della spiaggia che rappresenta il centro del nostro paese dove tutti i turisti saranno piacevolmente sorpresi e coinvolti. Per queste manifestazioni il Comune ha lavorato a stretto contatto con Giulia Talamo e Ario Avecone per far sì che la seconda edizione della rassegna risulti il doppio in termini di rimandi scenografici ed emozionali rispetto a quella già meravigliosa del 2021».