Positano: la scala in via Boscariello a rischio crollo. Una vera e propria frattura, ben visibile ad occhio nudo, interessa la scala di via Boscariello, a Positano, in Costiera Amalfitana. Questa fa temere lo scollamento della scala, che potrebbe addirittura crollare.

Sarebbe un enorme disagio per una scala molto frequentata anche dalle migliaia di turisti che sempre la percorrono.

Si tratta di una situazione un po’ preoccupante e riteniamo che vada effettuato un controllo.