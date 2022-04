Positano, la nuova “sorprendente” favola dell’attore Giuseppe Rispoli sul pescatore Peppeniello

Positano, l’attore Giuseppe Rispoli ci regala una nuova favola che sicuramente rasserenerà questa giornata uggiosa. Una storia ambientata come sempre in un “paese vasate d’’o sole e d’’o mare” e che vede come protagonista il pescatore “Peppeniello”. Conosciamo ormai benissimo l’indiscussa bravura e la fervida fantasia di Giuseppe che riesce sempre a creare delle storie ricche di contenuti e di sorprese. Ne abbiamo ascoltate tante da quando, durante il lockdown legato alla prima ondata della pandemia, ci ha tenuto compagnia nelle lunghe giornate in casa strappandoci sorrisi, facendoci riflettere ed emozionare.

Ma la favola che ci propone oggi è sicuramente la più bella e la più ricca di contenuti. Non possiamo anticiparvi nulla ma vi invitiamo ad ascoltarla perché sicuramente vi appassionerà e vi ritroverete alla fine del racconto con gli occhi bagnati di lacrime. Dalla commozione o dalle risate? Scopritelo direttamente dalla voce di Giuseppe.