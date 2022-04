Positano, la bellissima spiaggia di Fornillo si prepara alla stagione turistica

La città di Positano sta già registrando la presenza di moltissimi turisti che affollano le stradine affascinati dagli scorci caratteristici che da sempre fanno della città verticale una delle località turistiche più ambite ed amate. E le previsioni per la prossima estate sono ottime grazie alle prenotazioni già pervenute che assicurano una stagione turistica con numeri anche superiori a quelli del 2019. E la città è pronta ad offrire il meglio agli ospiti che raggiungeranno Positano per le proprie vacanze.

Anche la spiaggia di Fornillo comincia a prepararsi per quella che sarà sicuramente un’estate indimenticabile. Gli stabilimenti non sono stati ancora allestiti solo per precauzione temendo qualche possibile mareggiata primaverile. Ma ci sono già le prime file di ombrelloni e lettini per coloro che in questi giorni si stanno concedendo qualche ora di relax e di sole in una delle spiagge più belle di Positano. Un angolo di paradiso e tranquillità a pochi metri dalla Spiaggia Grande, facilmente raggiungibile attraverso la caratteristica Via Positanesi d’America oppure via mare. Per vivere un’esperienza unica e bellissima a contatto con la natura.