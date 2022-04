Positano invasa. Incidenti in montagna e assalto al molo.

Caos traffico ed incidenti caratterizzano questa domenica d’aprile.

La città verticale letteralmente presa d’assalto in questa domenica del ponte del 25 aprile.

Centinaia di persone che attraverso le vie del mare raggiungono la spiaggia assolata, in questa calda domenica di aprile.

Ma non rimane estranea al fascino delle montagna che la circonda; i turisti che raggiungono la splendida cittadina si spingono sul sentiero degli Dei, spesso non organizzati, preparati e con abbigliamento non adatto all’escursione. Diversi gli interventi del Soccorso Alpino che sono sul posto. Intanto anche gli il 118 è stato allertato.

Avevamo già anticipato in un articolo dello scorso febbraio, anticipando ciò che sta avvenendo proprio in questi giorni: il caos traffico.

Si torna ai livelli di un tempo per il turismo in costiera amalfitana. Da un lato verrebbe da esaltarsi, ma sorge spontaneo il rammarico che si crea attorno al tema viabilità. Panorami immensi, biodiversità, cultura, sole, mare. E’ proprio tutto ciò che caratterizza la costa d’Amalfi che pare non avere difetti, ma il suo vero ed unico tallone d’Achille sale a galla, paradossalmente, quando il turismo vive la sua fase più acuta dell’estate.

