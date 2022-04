Positano invasa dai turisti dalla Vigilia di Pasqua. La perla della Costiera amalfitana è strapiena, alberghi e ristoranti sono full, ci sono problemi per la mancanza di personale e per i disagi relativi al traffico sia via terra, con la S.S. 163 da Piano di Sorrento ad Amalfi fino a Castiglione di Ravello e Minori che diventa un imbuto, ma anche via mare con il molo, senza che la Regione Campania abbia effettuato i dovuti lavori, che sopporta un carico di viaggi davvero incredibile e insostenibile per numero di corse e quantità di passeggeri. Ricordiamo che domani pomeriggio non funzionerà il servizio pubblico di trasporto su gomma e treni in provincia di Salerno e Napoli, si fa eccezione meritoria a servizio di trasporto pubblico interno di Positano e Praiano . Sconsigliamo vivamente di venire senza aver prima prenotato parcheggio e ristorante per la Pasquetta.