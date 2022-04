Positano: in visita la Console della Repubblica Di Tunisia in Napoli. Questa mattina abbiamo ospitato presso la Casa Comunale la Console della Repubblica Di Tunisia in Napoli, la Dott.ssa Beya Ben Abdelbaki che ha voluto fare visita alla nostra cittadina ed incontrare il Sindaco Giuseppe Guida per intraprendere un percorso di scambio culturale e di dialogo fra i nostri Paesi – ha fatto sapere l’amministrazione comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Positano, meta di eccellenza internazionale, respira il desiderio continuo di sviluppare azioni di collaborazione e di costruttivo dialogo, per realizzare un sempre più significativo allargamento degli orizzonti sociali e culturali che indubbiamente già si riscontrano in comune tra i nostri paesi che si affacciano sul Mediterraneo.