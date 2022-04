Positano. Il cielo terso ed il mare calmo che ha caratterizzato le festività pasquali ha oggi lasciato il posto a nubi grigie e ad un mare agitato che ha comunque richiamato diverse persone in spiaggia ma sicuramente non per godersi il sole e per azzardare uno dei primi bagni di stagione bensì per godersi uno spettacolo della natura ed il rumore dell’infrangersi delle onde con l’inconfondibile profumo di salsedine.

Il tempo uggioso non offusca, quindi, la bellezza di Positano che si presenta comunque meravigliosa anche sotto un cielo coperto. Un fascino sapientemente colto dagli scatti di Antonino D’Urso che ha immortalato la spiaggia deserta baciata dalla schiuma delle onde.

Una breve parentesi prima del ritorno del sole che può trasformarsi in un’occasione per ammirare la città verticale e la sua spiaggia in tutto il suo splendore e che siamo certi affascinerà i tanti turisti presenti in città.