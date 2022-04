Positano, il sindaco Giuseppe Guida: “Una settimana di Pasqua straordinaria e senza precedenti”

Alla fine di questa settimana di Pasqua, banco di prova per la stagione turistica, abbiamo sentito il sindaco di Positano Giuseppe Guida: «Una settimana di Pasqua straordinaria e senza precedenti. Una Positano splendida, pronta ad accogliere i tanti turisti che hanno scelto il nostro paese per passare le festività pasquali. Registriamo il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive, con presenze anche superiori a quelle avute nel periodo pre covid.

Accogliamo con entusiasmo il ritorno del turismo internazionale, ma anche di tanti italiani presenti in questi giorni.

Un turismo di qualità che ci gratifica e che in maniera consapevole sceglie Positano per la sua grande cordialità e ospitalità d’eccellenza.

Una sinergia perfetta tra amministrazione e tessuto sociale e imprenditoriale, che ha consentito di gestire nel migliore dei modi un flusso turistico imponente senza particolari problemi.

Avverto una grande voglia di ripartenza negli occhi e nelle parole dei nostri concittadini, che sono entusiasti di rivedere la nostra Positano viva e dinamica, capitale del turismo mondiale.

Un grande anticipo di stagione estiva, che ci conforta e ci consente di guardare al 2022 con grande ottimismo».