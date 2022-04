Positano, il sindaco Giuseppe Guida sulla ripartenza turistica e gli eventi: “Il nostro paese è ritornato a vivere”

Positano. Abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Guida sulla ripartenza turistica e sugli eventi previsti: «I presupposti di questa stagione turistica sono tutti positivi e lo abbiamo visto già con le feste di Pasqua appena trascorse con il nostro paese che è ritornato a vivere con l’arrivo di tanti turisti ed il ritorno del turismo internazionale, ma anche con la presenza di tanti italiani. A questo turismo vogliamo dare un valore aggiunto attraverso l’organizzazione di tanti eventi e manifestazioni che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva 2022. Iniziamo con la Rassegna “Vicoli in Arte”, nata nel 2021 e che ha riscosso grande successo grazie all’organizzazione della direzione artistica di Giulia Talamo e di Ario Avecone. Una Rassegna che vuole dare qualcosa in più agli ospiti che saranno a Positano e che potranno godere di arte, spettacolo, musica e danza negli angoli più suggestivi del nostro paese. In particolare sul sagrato della Chiesa Madre che diventerà il salotto culturale della nostra Positano. Quest’anno “Vicoli in Arte” aggiunge un elemento molto importante, al quale io e l’Amministrazione teniamo molto, che è quello della Scuola di Arti Sceniche. Un momento importante nel quale gli artisti che si esibiranno nel nostro paese lasceranno qualcosa in più alla città di Positano, un momento di formazione per i giovani e non solo che avranno l’opportunità di partecipare a dei corsi gratuiti di formazione alla fine dei quali si realizzerà uno spettacolo unico nel suo genere che racconterà la storia e le leggende del nostro paese. Un valore aggiunto importante per il nostro territorio».