Positano: il maggio il concerto di Nello Buongiorno “Canto da 70 anni” a Salerno.

Si terrà mercoledì 6 aprile alle ore 11,30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del concerto di Nello Buongiorno “Canto da 70 anni”. Alla presenza del direttore artistico del Teatro Delle Arti, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, Nello Buongiorno illustrerà alla stampa come sarà articolata la serata, nella quale ripercorrerà i momenti più belli della sua carriera attraverso brani di artisti italiani e non che sono entrati a far parte della storia della musica leggera.

Il concerto evento si terrà il 6 maggio alle ore 21 presso il Teatro Delle Arti di Salerno.