Positano: il calendario degli eventi della seconda edizione di Vicoli in Arte. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, torna ufficialmente, a partire da oggi, sabato 23 aprile 2022, “Vicoli in Arte” che riempirà ogni angolo della città con arte, cultura, poesia, musica e danza. Una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionali con un ricco programma di incontri, spettacoli ed attività in grado di accontentare i gusti di tutti e che sicuramente rappresenteranno un punto di forza di questa estate 2022.

“Vicoli in Arte” quest’anno propone un format innovativo, concentrandosi sul mondo teatrale con la Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa, un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Sindaco Dott. Giuseppe Guida, dal Consigliere Giuseppe Vespoli e da tutta l’Amministrazione. Un’ incredibile opportunità per giovani e meno giovani, residenti positanesi e non, i quali potranno partecipare a corsi tenuti da esperti professori ed incontrare grandi protagonisti di livello nazionale.

Si inizia oggi, dunque, con il primo appuntamento della Scuola di Arti Sceniche: sarà un’occasione di crescita e aggregazione, dove si affronteranno gli aspetti peculiari dell’arte, partendo dalla musica e il canto, la recitazione, la danza e il movimento, fino ad arrivare al magico ed incantevole mondo della scherma scenica.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti: