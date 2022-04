Positano, il 23 aprile torna la rassegna “Vicoli in Arte”. Ce ne parla la direttrice artistica Giulia Talamo

Positano. Torna anche quest’anno la rassegna “Vicoli in Arte” che riempirà ogni angolo della città con arte, cultura, poesia, musica e danza. Una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionali con un ricco programma di incontri, spettacoli ed attività in grado di accontentare i gusti di tutti e che sicuramente rappresenteranno un punto di forza di questa estate 2022. Abbiamo sentito la direttrice artistica Giulia Talamo: «Sabato 23 aprile inizieremo con la scuola di Arti Sceniche che includerà canto, recitazione, danza ed altre espressioni artistiche a 360 gradi. Il 30 aprile inizieremo con la rassegna “Vicoli in Arte” con il grande jazz, musica di cantautori e grandi musical. Avremo un tributo a Lucio Battisti, a Rino Gaetano e tanto altro».

“Vicoli in Arte” quest’anno propone un format innovativo, concentrandosi sul mondo teatrale con la Scuola di Arti Sceniche e Scrittura Creativa, un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Sindaco Dott. Giuseppe Guida, dal Consigliere Giuseppe Vespoli e da tutta l’Amministrazione. Un’ incredibile opportunità per giovani e meno giovani, residenti positanesi e non, i quali potranno partecipare a corsi tenuti da esperti professori ed incontrare grandi protagonisti di livello nazionale.

La Nuova Scuola di Teatro sarà un’occasione di crescita e aggregazione, dove si affronteranno gli aspetti peculiari dell’arte, partendo dalla musica e il canto, la recitazione, la danza e il movimento, fino ad arrivare al magico ed incantevole mondo della scherma scenica.