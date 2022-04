Positano, i dolci auguri di Pasqua del sindaco Giuseppe Guida per i piccoli cittadini

Positano. In occasione della Santa Pasqua il sindaco Giuseppe Guida ha voluto fare dei dolci auguri ai bambini regalando loro un goloso pulcino di cioccolato accompagnato da una poesia di Gianni Rodari, fortemente attuale in questo particolare momento storico: «Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”».

Un gesto di grande sensibilità da parte del primo cittadino e che ha stato molto gradito dai bambini.