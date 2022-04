Positano, escursionista ferita sul Sentiero degli Dei: un altro intervento del Soccorso Alpino.

Un ulteriore intervento oggi per i tecnici del CNSAS sul sentiero degli Dei. Una donna di 46 anni originaria di Afragola (Na) ha subito un infortunio alla caviglia scivolando in un tratto fangoso del sentiero tra la mattonella 3 e 4. L’allarme giunto alla centrale 118 di Salerno è stato inoltrato al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato una squadra territoriale. I tecnici e sanitari del CNSAS, giunti sul posto, hanno provveduto ad immobilizzate l’arto ed a trasportare la donna su barella portantina all’imbocco del sentiero, nella frazione Nocelle di Positano (Sa), per consegnarla poi l’ambulanza del 118.