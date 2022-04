Positano, ecco come presentare domanda di ammissione alla carica di socio del Forum dei Giovani

Il Comune di Positano invita i giovani residenti che abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni a presentare domanda di ammissione alla carica di socio per prendere parte al Forum dei Giovani di Positano.

Il Modulo di ammissione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto ed inviato tramite pec, unitamente a copia del documento d’identità e una foto tessera, all’indirizzo protocollo@pec.comunedipositano.it oppure consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Positano entro il 30 maggio.

Per tutte le informazioni basta accedere al sito del Forum dei Giovani di Positano.