Positano e la Confraternita della Buona Morte: domani offerte per il Purgatorio. Si perde nella notte dei tempi la storia delle Confraternite a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Sembrerebbe che ci fossero la Confraternita della Buona Morte e la Confraternita della Cattiva Marte , anche se, per degli antichi quadri presenti nella Sagrestia, uno che rappresenta la Confraternita della Buona Morte e una della Cattiva Morte, si pensava che di Confraternite appunto ce ne fossero state due.

Noi di Positanonews abbiamo sentito Costantino Mandara che, di fatto, è l’ultimo priore della Confraternita della Buona Morte, anche se al momento si cerca di ricostruirla, ma quante sono le confraternite, o meglio quante erano? Due , quella della Buona e Cattiva Morte?

“In realtà ci sono poche tracce storiche, ma sono quella della Buona Morte e quella del Rosario, si parla di Buona e Cattiva morte per i quadri che ci sono in Sacrestia che le rappresentano, in realtà a Positano non c’è questa forte tradizione, tanto è vero che cerchiamo di ricostituirla .. ” Cosa fate ? ” Ci organizziamo insieme ad alcuni amici vicini alla Chiesa per la domenica del Purgatorio, che è domani, e per il Giovedì Santo – ci ha detto Costantino Mandara -. È un’attività a Positano che si è tramandata con Vito Fiorentino ( “Zione”) ed altri successivamente, che ora sto cercando di riprendere. Con l’offerta per il Purgatorio quest’anno stiamo pensando di aiutare persone e famiglie in difficoltà, che stanno aumentando dopo questo periodo di pandemia. Questo insieme al parroco don Danilo Mansi che è sempre disponibile “.

Ovviamente c’è molto da approfondire su questo aspetto storico, in realtà le Confraternite sono molto più sentite in Penisola Sorrentina .