Positano, domani mattinata senz’acqua: ecco le zone interessate. L’Ausino, la società che si occupa del servizio di erogazione idrica in Costiera Amalfitana, ha informato che, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Positano, domani, giovedì 7 aprile 2022, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 11.00 sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune zone.

Ecco dove: