Positano, difficoltà di manovra per due autobus incrociatisi in Via Marconi. Traffico paralizzato

Positano. Dalla primavera e fino all’inizio dell’autunno sono sempre tantissimi gli autobus che percorrono la Strada Statale Amalfitana 163. Al servizio di trasporto della Sita Sud, infatti, si uniscono gli autobus turistici e quelli che collegano Amalfi con Napoli. Purtroppo, a causa della particolare conformazione della strada che si restringe nel momento in cui si entra nel centro abitato, sono non poche le difficoltà soprattutto per gli autisti dei bus che, non essendo del posto e non avendo una padronanza delle molteplici curve, si ritrovano a dover fare manovre che necessitano di una precisione quasi millimetrica nel momento in cui incrociano un altro autobus.

E’ quello che è accaduto oggi in Via G. Marconi nei pressi della Pizzeria “C’era una Volta” dove si sono incrociati un autobus della Sita ed uno della Tramvia che collega appunto Amalfi e Napoli. L’autista dell’autobus della Tramvia è rimasto completamente bloccato con il suo mezzo paralizzando il traffico per circa mezz’ora. Fortunatamente l’autista della Sita è venuto in suo soccorso riuscendo, con l’aiuto anche di alcuni autisti presenti in loco, ad effettuare le corrette manovre per sbloccare la situazione e ripristinare la normale viabilità.

Un problema che, purtroppo, è destinato a ripetersi fino a che non si deciderà di regolamentare al meglio il transito degli autobus turistici all’interno dei centri abitati dei comuni della costiera amalfitana in modo da non creare disagi ai residenti che spesso restano a lungo imbottigliati nel traffico rallentato, o completamente paralizzato, a causa di manovre errate da parte di chi non conosce il territorio e non riesce quindi a gestire al meglio un autobus di grandi dimensioni su una strada particolare come quella che percorre l’intera costiera.