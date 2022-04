Positano dice addio al Professore Italo Porpora: aveva 78 anni

Positano si veste di nero oggi, giovedì 7 aprile. Agli abitanti della città verticale è appena giunta notizia della dipartita del Professore Italo Porpora. Italo si è spento all’età di 78 anni presso la Clinica Il Gelsomino, a Pimonte, circondato dall’amore di quanti l’hanno conosciuto e apprezzato. Ad annunciare la triste perdita la sorella Giuseppina, il cognato Antonio, i nipoti Mara, Raffaele ed Ugo, i pronipoti ed i parenti tutti. Il rito funebre sarà celebrato domani, venerdì 8 aprile, alle ore 11.00 presso la Chiesa di Santa Caterina. Positano ricorderà per sempre una figura rilevante come Italo, ex assessore a Positano e persona di cultura che in molti hanno avuto la fortuna di conoscere. Le più sentite condoglianze da parte della redazione di Positanonews.