Positano: convocato il consiglio comunale in data di venerdì 29 aprile. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, il Consiglio Comunale si terrà il giorno di venerdì 29 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e il giorno successivo, sabato 30 aprile 2022 alle ore 10:00 in seconda convocazione nella Sala A. Milano per discutere degli argomenti all’ordine del giorno.

La cittadinanza è invitata a partecipare.