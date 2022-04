Positano con gli alunni dell’Istituto Porzio alla Borsa del Turismo

Oggi una delegazione di alunni dell’Istituto L.A.Porzio di Positano, dalla costiera amalfitana, si è recata a Pompei per partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico. Ad accompagnarli, il Consigliere Antonino Di Leva, sempre presente e disponibile nell’organizzazione di attività rivolte agli studenti. “I ragazzi sono stati entusiasti di prendere parte ad una manifestazione di livello internazionale quale è la BITUS, perché hanno compreso l’importanza dell’apprendimento extra scolastico come ulteriore modalità di venire a conoscenza non solo di nozioni ma anche delle bellezze che formano il patrimonio culturale del nostro territorio” – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida. Il Comune di Positano continuerà ad essere presente con uno stand interamente dedicato alla Villa Romana fino al 3 Aprile, giorno conclusivo dell’evento. Foto 2 di 2