Positano: cominciano domani a “Domenica In” i festeggiamenti per i settant’anni di carriera di Nello Buongiorno. Domani, domenica 1 maggio 2022, cominceranno i festeggiamenti per i settant’anni di carriera di Nello Buongiorno, cantante conosciuto per aver spesso animato serate nei più noti locali campani, oggi è uno dei concorrenti di spicco del talent show targato rai “The Voice Senior”.

In attesa del concerto che si terrà venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21 presso il Teatro Delle Arti di Salerno, “Canto da 70 anni”, l’artista sarà domani presente nella puntata di “Domenica In” con Mara Venier.

