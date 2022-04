Positano Cambusa , Il Sirenuse e la galleria d’arte Miniaci

Positano stasera su Rai Uno con la Cambusa , Il Sirenuse e la galleria d’arte Miniaci. La perla della Costiera amalfitana protagonista su Rai Uno , continua il successo mediatico del nostro paese. Così dopo aver fatto il giro del paese le telecamere della televisione più importante d’ Italia hanno ripreso la rinascita del turismo con protagonisti d’eccellenza . Non mancherà il nostro Carmine Todisco , che Positanonews ha lanciato a inizio stagione turistica , che vedrà la bellissima Angela Amitrano fargli da modella , poi l’intervista a Sersale del Sirenuse, storico albergo simbolo della qualità del turismo in Campania e in Sud Italia, inoltre Antonio Miniaci storico e grande gallerista e mercante d’ arte per finire nell’eccezionale ristorante La Cambusa sulla spiaggia. Il tutto a testimoniare un turismo che sta ripartendo alla grande