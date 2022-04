Positano boom di presenze nei ponti, una riflessione di Ambrogio Carro Commissario Regionale FederComTur

Positano, sul boom di presenze turistiche in questo inizio stagione nella Perla della Costiera, riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Ambrogio Carro, imprenditore positanese, Commissario Regionale dell’Associazione FederComTur :

Positano boom di arrivi e presenze tra Pasqua e il 25 aprile.

Dopo due anni di stop causato dal Covid-19, finalmente si ricomincia e tutto sembra esser tornato ai fasti del 2019, azzardando qualche previsione, potrebbe essere anche migliore, ma per scaramanzia incrociamo le dita andiamo avanti .

Le problematiche dell’ “ Overtourism “sono sotto gli occhi di tutti e di conseguenza, come era prevedibile, anche i problemi del traffico sono ritornati . Le aziende in questi anni hanno avuto grossi problemi economici, a tal punto da non riuscire a coprire nemmeno i costi fissi. I bonus e i crediti concessi, non sono stati sufficienti e molte aziende non hanno retto e hanno definitivamente chiuso.

Questo imponente segnale di ripartenza ci ha ridato la speranza tanto da non risentire del problema traffico, che si è riproposto in questi giorni che avrà sicuramente moltissime conseguenze.

Affrontiamo il tutto con una grossa volontà, non abbassando la guardia e cercando di rimanere protetti, utilizzando i dispositivi di sicurezza.

Diciamo il vero però, questo intreccio di merito e demerito non va attribuito nè alla politica nè alle associazioni di categoria, che adesso potrebbero entrare in gioco e sensibilizzare la politica, portandola ad un tavolo che preveda l’applicazione del Piano Turismo Quinquennale presentato dall’ Assessore Regionale che contempla l’accoglienza e la destinazione dei nuovi flussi turistici, sia come logistica che come nuovi servizi e opportunità da offrire.

Questa è la proposta di FederComTur, per un estate che si presenta all’insegna dell’eccellenza.

Leggo di alcune considerazioni fantasiose , come se si volesse attribuire il merito di tutto ciò alla bravura del politico di turno o del presidente di turno.

Azzardare considerazioni sul turismo o parlare del “turismo di ritorno”, quasi a paragonare la Costiera Amalfitana al paesello dell’entroterra, lasciando passare il messaggio che quel progetto o quella iniziativa di una determinata associazione o di quella parte politica, abbia potuto generare questo ritorno alla normalità, denota una scarsa attitudine alla modestia, oppure, si gioca sulla distrazione del lettore per far passare altri messaggi.

Sia ben chiaro, ognuno può esprimere le proprie considerazioni, concedendo anche quel minimo di proposta progettuale, che non si sposa con il nostro territorio.