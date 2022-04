Positano: ausiliari del traffico al lavoro per una Pasquetta senza caos. L’arrivo dell’estate è ancora lontano, ma la città di Positano già lavora alla gestione della viabilità come avveniva nel periodo pre-covid. Dal momento in cui si sono allentate le restrizioni, infatti, la perla della Costiera Amalfitana è stata inondata di turisti e bus dei vacanzieri che finalmente possono godersi un po’ di sole per la prima tintarella del 2022.

Per questo motivo, l’amministrazione si è adoperata per gestire al meglio il forte afflusso di persone previsto per la Settimana Santa e per il lunedì di Pasquetta. Si prevedeva un caos enorme, ma, grazie al lavoro degli ausiliari del traffico, la situazione risulta essere tranquilla.

A partire da venerdì, infatti, gli ausiliari sono al lavoro sul territorio della città verticale, come fortemente voluto dall’amministrazione. Il lavoro è stato portato a termine dell’assessore Raffaele Guarracino. L’assunzione stagionale di qualsiasi figura adatta a gestire il traffico nelle tortuose strade di Positano.