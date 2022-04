Positano, auguri a Gianfranco Russo che spegne 50 candeline

Oggi a Positano si respira aria di festa. Una data speciale per Gianfranco Russo che compie 50 anni ed insieme ai tanti messaggi di auguri che renderanno sicuramente unica questa giornata non potevano mancare i nostri, formulati con il cuore e con affetto sincero per un positanese doc che porta sempre nel cuore la sua città che rappresenta per lui il porto sicuro a cui approdare per sentirsi veramente “a casa”. Quel posto magico in cui è sempre tornato dopo i lunghi viaggi e dopo le esperienze come attore in importanti lavori teatrali e cinematografici.

Gianfranco è uno dei “volti” di Positano grazie allo storico ristorante “Chez Black” sulla Spiaggia Grande che gestisce insieme al padre Salvatore, uno dei locali più amati di tutta Positano e da sempre meta preferita non solo dei turisti ma anche dei Vip che negli anni si sono concessi un pranzo o una cena a pochi passi dal mare, accolti da Salvatore e da Gianfranco non come clienti ma sempre come amici.

Il sorriso di Gianfranco, la sua solarità e la sua cordialità rappresentano sicuramente uno degli ingredienti del successo del ristorante, quel “quid” in più che fa la differenza e ti fa sentire a casa.

A rendere ancora più speciale il 50esimo compleanno di Gianfranco sarà la presenza delle gemelline Sofia ed Anna Carlotta, nate lo scorso mese di dicembre dalla storia d’amore con Federica, due gioielli che hanno impreziosito la sua vita e reso ancora più brillanti i suoi occhi.

A Gianfranco desideriamo formulare i migliori e più sinceri auguri in questo giorno così importante unendoci idealmente al brindisi che scambierà con i suoi affetti più cari. E’ se è vero che l’età non si misura in anni ma in emozioni allora siamo certi che questo compleanno sarà indimenticabile, ricco di amore e felicità.

Auguri di vero cuore Gianfranco per questo traguardo speciale della tua vita.