Positano: auguri a Clementina Casola per la laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione. Clementina Casola dopo una laurea in Biologia presso l’università Federico II di Napoli ha conseguito una laurea magistrale in Scienze Dell’Alimentazione presso l’università degli Studi di Firenze discutendo una tesi dal titolo: “Relazione tra stress stile di vita e alimentazione“. Il lavoro di tesi è stato molto apprezzato dalla commissione per l’attualità della tematica e per aver inoltre sottolineato l’importanza del benessere del nostro microbiota e della dieta.

Clementina durante tutto il suo percorso ha approfondito i suoi studi riguardanti l’asse intestino-cervello (gut-brain axis) in quanto forte sostenitrice della frase: “Noi siamo ciò che mangiamo e Pensiamo!”.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia dei genitori Virginia e Luigi, ed augura a Clementina un futuro ricco di soddisfazioni e successi personali e lavorativi.