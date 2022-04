Positano, alla “Bottega di Brunella” il cantante e produttore discografico colombiano J Balvin

Positano. Il 37enne cantante e produttore discografico colombiano J Balvin (pseudonimo di José Álvaro Osorio Balvin) si è concesso qualche momento di relax nella città verticale restando affascinato dal paesaggio unico ma anche dalla moda locale ed ha voluto fare tappa in uno dei negozi di abbigliamento tipici di Positano, ovvero “La Bottega di Brunella” piacevolmente colpito dai diversi capi in lino e materiali naturali che caratterizzano la produzione interamente “Made in Italy”.

J Balvin ha avuto sin da piccolo un grande amore per il rap, il reggae, la dancehall, la champeta e la bachata, cominciando da giovanissimo a fare musica. Dall’inizio della sua carriera ha venduto oltre 35 milioni di singoli e 4 milioni di album globalmente.

I suoi brani sono perlopiù reggaeton, ma spesso influenzati da sonorità tipicamente hip hop e R&B. Ha lavorato con numerosi artisti latinoamericani tra cui Sean Paul, Pitbull, Bad Bunny, Camila Cabello, Ozuna, Nicky Jam, Maluma e Alejandro Sanz. Nel corso della sua carriera ha introdotto la musica in lingua spagnola ad un pubblico globale, anche collaborando con artisti anglofoni come Beyoncé, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Cardi B e Major Lazer, o francofoni come David Guetta e Willy William.

A seguito dei primi due album pubblicati, Real (2010) e El Negocio (2011), che riscuotono poco successo al livello mondiale, nel 2013 pubblica il disco La Familia, riscuotendo interesse dalla critica musicale, grazie alle tre nomine ai Latin Grammy Awards. Nel 2017 pubblica il singolo Mi gente con Willy William che, grazie al remix con la cantautrice statunitense Beyoncé, raggiunge le Top10 in più di 20 classifiche internazionali, inclusi gli Stati Uniti.