Positano: al via i lavori di pavimentazione del molo. Sono cominciati questa mattina, martedì 26 aprile 2022, i lavori di sistemazione della pavimentazione del molo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

Si è ancora in attesa, intanto, dell’avvio dei lavori alla banchina, dei quali dovrà occuparsi la Regione Campania. Nonostante le vie del mare siano oramai partite ed in piena attività, ci si ritrova ancora ad aspettare, con le solite difficoltà. L’anno scorso furono le stesse compagnie ad intervenire di fronte a un flusso turistico consistente fecero fare un intervento d’urgenza per poter sospendere i lavori da riprendere successivamente.

Nonostante siamo quasi a maggio, la burocrazia non ha fatto smuovere ancora nulla. Soltanto lavori di ripavimentazione, dunque, per il momento: continueranno le vie del mare?

Foto di Giuseppe Di Martino