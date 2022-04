Pompei: tre dodicenni picchiati in piazza, fermato un ragazzo. Brutto episodio accaduto a Pompei nel corso della serata di Pasqua. Tre dodicenni, infatti, sono stati accerchiati e picchiati in via Carlo Alberto, a pochi passi dal Santuario. Mentre due di loro sono riusciti a fuggire quasi immediatamente, il terzo si è salvato soltanto grazie all’intervento di alcuni passanti.

I giovani sono stati immediatamente portati all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove le condizioni non sono apparse preoccupanti. Per loro diversi traumi, contusioni e tanto spavento.

La polizia ha avviato le indagini, risalendo ad uno dei componenti della banda, il quale è stato fermato ed affidato ai genitori. Proseguono le ricerche per identificare e rintracciare gli altri componenti della baby gang.