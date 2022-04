Playout, si salva il Sorrento Futsal. Splendida notizia per i sostenitori rossoneri: ai playout il Sorrento Futsal batte il CUS Avellino e si assicura la permanenza in C1! Con una cinquina di La Marca, una doppietta di Piantadosi, un gol di Fierro e un gol di Testa, i ragazzi di mister Breglia vincono un match dominato dall’inizio alla fine per 9-2. Alla tensostruttura di Sant’Agnello dunque si sono decise le sorti di due squadre che, nel bene o nel male, hanno sempre lottato in questo campionato. Il Sorrento proseguirà il cammino in C1 mentre l’Avellino dalla prossima stagione sarà in C2.