Piano. Venerabile Arciconfraternita Mortis et Orationis. Percorso

15 Aprile A.D.2022 – Venerdì Santo Processione del Cristo Morto

Apertura Processione e Banda Musicale percorreranno le seguenti strade:

Ore 19,30 Via Carlo Amalfi, Via Bagnulo, Via Stazione, Via San Michele, Largo San Michele. Via Francesco Ciampa, Via Mariano Maresca, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Madonna di Rosella, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato,

Apertura Processione (fino a Contro Fasce) percorrerà le seguenti strade:

III Traversa San Michele, Via San Michele, Largo San Michele, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata

Contro Fasce e restante parte Processione percorrerà le seguenti strade:

Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata