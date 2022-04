Piano di Zona: l’Ambito Cava Costiera amalfitana si candida a finanziamenti per 715.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Piano di Zona S2: l’Ambito Cava Costiera amalfitana si candida a finanziamenti per 715.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che l’Ufficio di Piano ha provveduto alla presentazioni delle Proposte di intervento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.

L’Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

In particolare, per quanto riguarda l’Investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” sono stati presentate proposte per complessivi 211.500 euro. Mentre, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” sono stati presentate proposte rispettivamente: per Progetto individualizzato per 115.000 euro; Abitazione per 420.000 euro e Lavoro per 180.000 euro.

Complessivamente l’Ambito s2 si candida a finanziamenti per 715.000 euro.

Per le restanti linee di Investimento, cioè 1.1.2Autonomia degli anziani non Autosufficienti, 1.1.3Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, 1.1.4Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori, 1.3.1Povertà estrema -Housing first1.3.2Povertà estrema- Centri servizi, l’Ambito S2 partecipa a proposte in partenariato con il comune capofila Salerno.

Il processo programmatico avrà un successivo momento a seguito della valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In seguito a ciò, infatti, si potrà passare alla fase della programmazione esecutiva, secondo gli indirizzi che saranno stabiliti dal Coordinamento istituzionale dell’Ambito S2 cava Costiera amalfitana.