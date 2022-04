Piano di Sorrento, Vincenzo Iccarino “Rampe di Cassano opera della mia amministrazione, non c’è pudore”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Dopo l’annuncio dell’amministrazione Cappiello che i lavori per le rampe di Marina di Cassano finiranno domani , il post dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino, che ha voluto e fatto fare i lavori

Non c’è un pizzico di pudore ad appropriarsi dell’altrui lavoro mentre di proprio non c’è davvero nulla oltre che in sei mesi di amministrazione non sono stati capaci di fare altro che perdere opportunità e finanziamenti per progetti ereditati dalla mia amministrazione.