Piano di Sorrento, Venerdì Santo torna la Processione Nera. In un video il ricordo del silenzio dei due anni di pandemia

Piano di Sorrento, Venerdì Santo la Processione Nera dell’Arciconfraternita Morte ed Orazione torna a percorrere le strade della città. L’attesa è finita ma nessuno dimentica i due Venerdì Santo di silenzio e vuoto. Ed è proprio la Processione Nera a ricordarlo con un video molto intenso che desideriamo condividere.

“E a mano a mano vedrai che nel tempo

Lì sopra il suo viso lo stesso sorriso

Che il vento crudele ti aveva rubato

Che torna fedele, l’amore è tornato da te”

15 Aprile Venerdì Santo A.D. 2022 – SEGUIMI

Il giorno 2 Aprile dell’Anno del Signore 2021, Venerdì Santo, nel cuore della notte furono visti Incappucciati Neri camminare per le strade della nostra Parrocchia. tante processioni solitarie fatte di simboli della Passione costruiti, nel segreto, qualche settimana prima.

Ogni singolo Incappucciato quella notte, come la notte del Venerdì Santo dell’Anno del Signore 2020, non era solo: lo seguiva il padre ed il nonno. Era con lui suo figlio ed il figlio di suo figlio. E’ questo che dà senso a tutto il nostro camminare all’ombra della Croce.

(video: PHOTO 105)