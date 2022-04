Piano di Sorrento, truffa del falso nipote: sottratti oro e gioielli ad anziana

Piano di Sorrento. Ancora una volta, purtroppo, a segno la classica truffa di cui spesso si sente parlare in penisola sorrentina e costiera amalfitana: “Sono un amico di tuo nipote, mi ha detto che ha bisogno di soldi”. Spesso con questa frase i malfattori riescono ad ottenere ingenti somme di denaro o intrufolarsi in casa. È proprio quello che è successo ad una donna di Piano di Sorrento quest’oggi, in zona Mortora San Liborio. Due individui alle 12 circa sono riusciti a raggirare una donna di 86 anni contattandola telefonicamente e fingendosi i nipoti. Uno dei due è riuscito ad entrare nell’abitazione dell’anziana per poi sottrarle gioielli forzando una cassetta con un piede di porco. I due non hanno fatto del male alla donna. Non appena sono giunti sul posto i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, hanno perlustrato il luogo dell’accaduto e parlato con l’anziana. Ora è tutto nelle mani degli Uomini dell’Arma che si potranno avvalere dei filmati delle telecamere di sorveglianza per tentare di individuare i due. La raccomandazione per tutti gli anziani è quella di non fidarsi mai di sconosciuti e allertare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate sospette come questa.