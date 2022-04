Piano di Sorrento si prepara a vivere la Rappresentazione Storica anche con l’allenamento dei cavalli

Piano di Sorrento. Domani, Mercoledì Santo, torna dopo due anni la Rappresentazione Storica tanto amata dai carottesi e non solo. Ed uno degli elementi chiave sono i cavalli condotti dai romani che aprono il corteo e che trainano la biga. Da sempre rappresentano una delle attrattive della Rappresentazione Storica per la loro bellezza e maestosità. Nei giorni precedenti vi è, però, un lungo lavoro di allenamento per questi animali che dovranno percorrere le strade di Piano di Sorrento a passo cadenzato. Al Camping dei Pini abbiamo incontrato Luca che quasi ogni giorno si allena con il suo cavallo per prepararlo alla Rappresentazione del Mercoledì Santo. Una passione che Luca ha ereditato dal padre e che sin dall’età di 5 anni lo ha portato ad amare i cavalli.

Tutto è pronto, quindi, per la giornata di domani che vedrà il corteo percorrere il seguente itinerario: Istituto Nautico “Nino Bixio”, Via Santa Teresa, Piazza delle Rose, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Francesco Ciampa, Via Carlo Amalfi, Via delle Rose, Piazza della Repubblica, Corso Italia, Via Cavottole, Parcheggio Cavottole (Processo a Gesù), Corso Italia, Piazza Cota, Via Casa Rosa, Via Bagnulo, Corso Italia, Parcheggio Via Cavottole (Crocifissione e Deposizione nel Sepolcro).