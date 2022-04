Piano di Sorrento: si è spento il cap. Giuseppe “Peppinuccio” Lauro

Il capitano Giuseppe Lauro di Piano di Sorrento lascia la sua vita terrena e vola in cielo. In tanti lo piangono, a partire dalla moglie Luciana, i figli Michele, Anna, Ignazio e Maria Antonia, le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. Conosciuto da tutti come “Peppinuccio” si è spento assistito amorevolmente dai suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti gli hanno voluto bene. L’Eucarestia di commiato sarà celebrata domani venerdì 29 aprile alle ore 9.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento. Dopo il rito funebre, la salma sarà inumata nel Cimitero di Sant’Agnello. La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Lauro e porge le sue condoglianze per la scomparsa.