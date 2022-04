Piano di Sorrento, Settimana Santa senza protezione civile . L’analisi di Peppe Coppola Photo 105. Una protezione civile invisibile quella carottese, quantomeno poco presente. Positanonews lo aveva notato già con la vicenda degli aiuti all’Ucraina gestiti da Sant’Agnello, ma le cose non sono cambiate. Praticamente è stata l’unica protezione civile assente durante le processioni della Settimana Santa, ma non solo non vi è nessuna organizzazione per qualsiasi tipo di problema a quanto pare nonostante l’importanza del settore. Ecco il post di Peppe Coppola Photo 105, o meglio Charlie 57, da sempre impegnato in questo settore. Insomma sono passati più di sei mesi dall’elezione dell’amministrazione Cappiello e per un settore nevralgico come questo, gestito dall’assessore Marco d’ Esposito, non vi è nessuna novità. Speriamo che lo sprone di Peppe serva a qualcosa, persona impegnata e vigile sul territorio come nessuno va ascoltato!