Piano di Sorrento, Settimana Santa 2022: i percorsi delle Processioni e della Rappresentazione Storica

Piano di Sorrento. La Città si prepara a rivivere le tradizionali Processioni della Settimana Santa. Per assistere in sicurezza al passaggio dei cortei si raccomanda di:

– mantenere il distanziamento interpersonale

– indossare correttamente la mascherina

– rispettare le eventuali disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine

– sostare preferibilmente nei luoghi meno affollati

– chi può assistere da finestre e balconi eviti di affollare le strade durante il passaggio dei cortei.

Ecco tutti i percorsi delle Processioni e della Rappresentazione Storica a Piano di Sorrento:

Martedì Santo 12 aprile, ore 20.20

Confraternita dell’Immacolata e dei Santi Luigi e Nicola

Oratorio di San Nicola, Via Santa Margherita, Via Stazione, Via San Michele,

Basilica di San Michele Arcangelo

(Lettura del passo Evangelico Gv. 13, 21-33 36-38), Via Carlo Amalfi, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato, Via delle Rose, Piazza delle Rose, Piazza delle Rose, Via San Michele, Via Stazione, Via Santa Margherita,

Oratorio di San Nicola.

Il coro e la fratellanza raggiungono la Basilica di San Michele Arcangelo per la preghiera conclusiva e far poi rientro in oratorio.

Mercoledì Santo 13 aprile, ore 19.30

Rappresentazione Storica 84

Istituto Nautico “Nino Bixio”, Via Santa Teresa, Piazza delle Rose, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Francesco Ciampa, Via Carlo Amalfi, Via delle Rose, Piazza della Repubblica, Corso Italia, Via Cavottole, Parcheggio Cavottole (Processo a Gesù), Corso Italia, Piazza Cota, Via Casa Rosa, Via Bagnulo, Corso Italia, Parcheggio Via Cavottole (Crocifissione e Deposizione nel Sepolcro).

Giovedì Santo 14 aprile, ore 19.45

Arciconfraternita della SS. Annunziata

Uscita dei cori da Babylandia (Via Bagnulo 109), Via Carlo Amalfi (dove si uniranno gli Incappucciati all’altezza del Chiostro dell’Immacolata), Largo dell’Annunziata (dove la Processione si completerà), Via Carlo Amalfi, Via San Michele, Via Stazione, Via dei Tigli, Via Casa Rosa, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Via Cavottole, Chiesa di Santa Teresa Altare delle Reposizione, Piazzetta delle Rose, Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Via Francesco Ciampa, Traversa Gottola, Via Gottola, Via Cassano, Via Madonna di Rosella, Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella Altare della Reposizione, Via Bagnulo, Via Carlo Amalfi, Basilica di San Michele Arcangelo Altare della Reposizione

Giovedì Santo 14 aprile, ore 21.30

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti di Trinità

Parco Petrulo, Via Petrulo, Via traversa Petrulo, Via Gennaro Maresca, Via traversa Gennaro Maresca, Via Cavottole, Chiesa di Santa Teresa Altare della Reposizione, Via Cavottole, Vico Ponte di Mortora, Via Mortora San Liborio, Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea Altare della Reposizione, Via dei Platani, Via traversa Gennaro Maresca, Via Gennaro Maresca, Via Corbo, Via Trinità, Chiesa parrocchiale della SS. Trinità Altare della Reposizione, piazzale della confraternita.

Notte tra Giovedì Santo 14 aprile e Venerdì Santo 15 aprile, ore 2.45

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

Via Francesco Ciampa, Traversa Gottola, Seconda Traversa Bagnulo, Via Bagnulo, Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta di Rosella, Altare della Reposizione, Via Madonna di Rosella, Via Ripa di Cassano, Via delle Rose, Via S. Teresa, Chiesa di Santa Teresa, Altare della Reposizione, Via Cavottole, Corso Italia, Via Bagnulo, Via Stazione, Via San Michele, Basilica di San Michele Arcangelo, Altare della Reposizione.

Venerdì Santo 15 aprile, ore 19.30

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

L’Apertura della Processione e la Banda Musicale percorreranno le seguenti strade: Via Carlo Amalfi, Via Bagnulo, Via Stazione, Via San Michele, Largo San Michele.

Le Statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata con il Miserere si inseriscono in processione.

Via Francesco Ciampa, Via Mariano Maresca, Via delle Rose, Via Ripa di Cassano, Via Madonna di Rosella, Via Bagnulo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato

L’Apertura della Processione (fino a Contro Fasce) percorrerà le seguenti strade:

III Traversa San Michele, Via San Michele, Largo San Michele, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata

Le Contro Fasce e la restante parte della Processione percorreranno le seguenti strade:

Via delle Rose, Via Carlo Amalfi, Largo dell’Annunziata.