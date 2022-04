Piano di Sorrento / Sant’Agnello , mercoledì 13 aprile senza acqua

Piano di Sorrento / Sant’Agnello ( Napoli ) Mercoledì 13 aprile senza acqua e per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 15:00 alle 18:00 di mercoledì 13 aprile 2022, nelle seguenti zone di PIANO DI SORRENTO:

Località Cepano,

Piazza Carlo Sagristani,

Via Belvedere,

Via Cepano,

Via Colli di Fontanelle,

Via Frevignone,

Via La Rocca,

Via Lepantine,

Via Michele Paturzo,

Via Mostrano,

Via Nastro Azzurro,

Via Nastro D’argento,

Via Passarano,

Via Pietrapiana,

Via Rosola,

Via Selva e traversa

Via Spinosa,

Via Trasaella.