Piano di Sorrento/Positano: controlli della polizia municipale, stamattina due incidenti. Dopo due anni di stop, questo 2022 sarà il vero e proprio anno della ripartenza. Soprattutto in vista del giorno di festa di domani, domenica 1 maggio 2022, dunque, la polizia municipale è già al lavoro a Piano di Sorrento, in zona Colli di San Pietro, per regolamentare il traffico e controllare le vetture. I vigili cercano in ogni modo, infatti, di evitare che si verifichino incidenti, soprattutto a causa dell’eccesso di velocità.

Sono già due gli incidenti di questa mattina: uno leggermente più grave a Tordigliano, che registra un ferito, l’altro fortunatamente senza feriti.

Intanto, la Penisola Sorrentina già nel corso della settimana di Pasqua ha registrato il tutto esaurito, essendo stata presa d’assalto dai turisti, e con loro ed i e bus dei vacanzieri, è tornato il traffico, tipico problema del pre-Covid.