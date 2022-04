Piano di Sorrento, Pietro Grasso all’Osteria Palazzo Maresca di Giosuè Maresca . L’onorevole Pietro Grasso nell’eccellenza gastronomica di Piano, l’Osteria di Giosuè Maresca, grande chef originario di Arola di Vico Equense, cugino dell’omonimo maestro di Antonino Cannavacciuolo. Grasso era in compagnia dell’assessora Antonella Arnese, che ha organizzato un incontro che ci sarà domani al Delle Rose, rivolto alle scuole, e del vice sindaco Giovnni Iaccarino. Noi di Positanonews lo abbiamo salutato, e ringraziamo il dottor Alessandro Canale Cama per la foto, per poi lasciarlo a cena in uno dei posti migliori della Penisola Sorrentina, non senza una battuta “Sono una persona normale, che porto avanti un progetto per i giovani, ricordare figure come Falcone e Borsellino è doveroso”, un messaggio importante che verrà ribadito domani ai giovani . Pietro Grasso si è dimostrata una persona gentile e disponibile anche in queste circostanze e questo ne denota il suo spessore morale .