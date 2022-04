Piano di Sorrento: “Pienz’ a salute”, martedì 3 maggio giornata dedicata alla prevenzione. PIENZ’ A SALUTE: martedì 3 maggio l’obiettivo è la prevenzione, con l’iniziativa organizzata dall’Asl Na3 Sud in collaborazione con l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento, perché i controlli preventivi e una diagnosi precoce sono il primo presidio del nostro benessere e della nostra salute.

Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 un camper dell’Asl stazionerà in Piazza Cota: tutti i cittadini che vi si recheranno potranno usufruire delle seguenti prestazioni:

Pap test (donne 25-29 anni),

Pap test Hpvd Dna (donne 30-64 anni),

Prenotazione mammografia (donne 45-69 anni)

Screening del tumore del colon retto (uomini e donne 50-74 anni) con consegna del kit

Sarà presente inoltre un punto informativo per:

– Programma “Home visiting”

– Supporto e consulenza per le neomamme, sui “primi 1000 giorni” dei nostri bambini e sul calendario vaccinale in età pediatrica

– Vaccinazione HPV

– Consultorio InContra le persone TINB e le loro famiglie per consulenza psicologica e sociale

– Dipendenze e gioco d’azzardo patologico

Tutte le prestazioni sono gratuite e non occorrono ricetta né prenotazione